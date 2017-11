Le foreste di Impatto Zero

Nove anni fa, quando erano davvero in pochi a parlare di CO2, nasce sotto l'egida LifeGate il primo progetto italiano che concretizza gli intenti del Protocollo di Kyoto: Impatto Zero®.



Oggi Impatto Zero® è un modello di successo di "green economy" studiato in tutte le università italiane ed è diventato in Italia un modo di dire comune, equivalente a "ecosostenibile".



È un progetto registrato proprietario di sostenibilità ambientale. Innanzitutto, vengono calcolati con un metodo scientifico basato sugli studi di LCA (Life Cycle Assessment) le emissioni di gas climalteranti generate da un prodotto, un'attività, un evento.



Il secondo passo è la riduzione di queste emissioni grazie all'utilizzo di nuove tecnologie, materie prime più "eco" o un vero e proprio re-design del prodotto.



L'ultimo step prevede la compensazione delle emissioni rimanenti contribuendo alla creazione e tutela di foreste in crescita che assorbono la CO2. Ormai sono migliaia le aziende, gli imprenditori, gli organizzatori di eventi e concerti che hanno aderito al progetto. E in tutto il mondo l'estensione delle foreste riqualificate e tutelate con Impatto Zero® supera i 20 milioni di metri quadri.



Ecco l'esatta ubicazione e l'estensione delle foreste di Impatto Zero® individuate con Google Earth.





La Riserva Karen Mogensen è stata la prima area protetta individuata all'estero per il progetto LifeGate. Si trova in Costa Rica, nella'area protetta di Nicoya, circondata dal Golfo di Nicoya e dall'Oceano Pacifico. Il settore sud comprende i distretti di Paquera, Lepanto e Còbano.





Il Parco del Ticino è il primo parco in Italia partner di Impatto Zero®. Si estende lungo il Ticino e lambisce le province di Milano, Pavia e Varese: un'area di particolare interesse naturalistico, tanto da aver vinto il premio MAB - Uomo e Biosfera dell'Unesco.





Per la riserva Amistad Caribe a partire dalla fine del 2004 è stato stilato un accordo con il Ministero dell'Ambiente del Costa Rica per la rigenerazione e conservazione di altri 4 milioni di mq di foresta.





La Riserva Fianarantsoa Ilena, con un'estensione di circa 150 ettari, si trova a circa 7 km da Fianarantsoa, città del Madagascar centrale, a una altezza compresa tra i 1188 e 1365 metri sul livello del mare.





La Riserva El Pantanoso è nel cuore della riserva Unesco della Biosfera delle Yungas, creata nel 2002 per permettere la conservazione della ricchezza naturale di tutta l'area preandina e per migliorare le condizioni di vita della popolazione locale.