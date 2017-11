Forum Sociale Europeo e Sviluppo Sostenibile

Tra le tante sessioni delle conferenze e dei seminari al Forum Sociale Europeo, ne scegliamo due dedicate ai temi ambientali: l'Europa contro lo sviluppo insostenibile e le scelte alimentari contro la fame nel mondo. Nella prima sono stati sottolineate le conseguenze che colpiscono direttamente il nostro continente e la necessità di rimodellare le politiche e gli stili di vita; nella seconda, è stato evidenziato come il problema della fame non sia dovuto a cause naturali, bensì a scelte politiche che sottraggono risorse ai popoli del sud del mondo. Ogni giorno ciascun abitante dell'Unione Europea consuma 500 litri d'acqua, mentre per ogni cittadino del Madagascar ve ne sono disponibili solo 5. Dietro questo stridente paragone si nasconde una realtà di sprechi e di cattiva gestione delle risorse. Ma l'acqua è solo un aspetto della gestione delle risorse naturali in funzione del sistema produttivo e dei consumi privati. Altre questioni, come i trasporti, l'energia, le costruzioni sono altrettanti esempi di come sia necessario rimodellare gli stili di vita e i modi di produzione, per rallentare il degrado ambientale e la scarsità di beni primari. Lo sviluppo sostenibile auspicato dal movimento tende a considerare i singoli fattori (materiali, energia, lavoro, distribuzione, ecc.) in un unico ciclo ecologico ed economico, il cui valore è dato non dalla quantità di beni prodotti, ma dal basso impatto delle attività umane sugli ecosistemi, che permette anche di migliorare la qualità intrinseca dei beni di consumo. Giorgio Tacconi