Forum Sociale, “Un’altra Europa è possibile”

Manifestatosi nel novembre del 1999 con la protesta di Seattle, il movimento di critica alla liberista trae origine e ispirazione, secondo molti, dall'insurrezione zapatista messicana del primo gennaio del '94, data che segna anche l'entrata in vigore del Nafta, il Trattato di libero commercio tra Stati Uniti, Canada e Messico. Sviluppatosi come contestazione alle istituzioni globali non elettive che di fatto governano il mondo, come il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, l'Organizzazione per il Commercio Mondiale (WTO) e il G8, il movimento ha avviato un'esperienza di confronto e di elaborazione politica a Porto Alegre, in Brasile, organizzando nel gennaio 2001, il primo Forum Sociale Mondiale (FSM), a cui è seguita una seconda edizione nel 2002. Il terzo FSM è previsto per il gennaio 2003. La scelta di Porto Alegre, capitale dello Stato del Rio Grande do Sul, all'estremo sud del Brasile, non è casuale. "Governata in forma originale da 12 anni - scrive Ignacio Ramonet su "Le Monde diplomatique" - da una coalizione di sinistra guidata dal Partito dei lavoratori (Pt), questa città ha conosciuto in molti campi (habitat, trasporto collettivo, strade, raccolta di rifiuti, dispensari, ospedali, ambiente, alloggi sociali, alfabetizzazione, scuole, cultura, sicurezza, ecc.) uno sviluppo spettacolare. Il segreto di questo successo? La gestione partecipativa (o bilancio partecipativo), cioè, la possibilità per gli abitanti dei diversi quartieri di definire molto concretamente e molto democraticamente l'attribuzione dei fondi municipali. Si tratta di decidere il tipo di infrastrutture che si desidera creare o migliorare e la possibilità di avere un controllo sull'evoluzione dei progetti così come sul processo degli impegni finanziari. Non c'è possibilità di deviazioni di fondi o di abusi e gli investimenti corrispondono fedelmente ai desideri maggioritari della popolazione dei quartieri". I temi in discussione erano numerosi e complessi. L'intenzione non era di sostituire un pensiero unico con un altro pensiero unico pronto e definitivo, ma quella di lanciare un processo di ricerca, diversificata e plurale, che coinvolgesse tutti i soggetti, individuali e collettivi, interessati a sperimentare un'alternativa all'attuale gestione dello sviluppo economico. Sinteticamente, a Porto Alegre si è avviata una riflessione sulla produzione di ricchezze e la riproduzione sociale, sull'accesso alla ricchezze e la sostenibilità, sull'affermazione della società civile e degli spazi pubblici, sul potere politico e l'etica nella nuova società. Nella risoluzione finale del primo Forum Sociale Mondiale, si sottolineava come la "globalizzazione neoliberista distrugge l'ambiente, la salute e le condizioni di vita dei popoli. L'aria, l'acqua, la terra e anche gli esseri umani sono trasformati in merci. La vita e la salute devono essere riconosciuti come diritti fondamentali e le decisioni economiche devono essere subordinate a questo principio". Tra le rivendicazioni principali condivise dal movimento, vi è l'anamento incondizionato del debito dei cosiddetti paesi in via di sviluppo, e la riparazione dei debiti storici, sociali ed ecologici da parte dei paesi cosiddetti avanzati, la chiusura dei paradisi fiscali e l'introduzione di tasse sulle transazioni finanziarie, l'opposizione a ogni forma di privatizzazione delle risorse naturali e dei beni pubblici, il riconoscimento dei diritti dei sindacati ad organizzarsi e negoziare e per conquistare nuovi diritti per i lavoratori, la libera circolazione delle persone, un sistema di commercio giusto, che garantisca il pieno impiego e la sovranità alimentare, una riforma agraria democratica con l'usufrutto da parte dei contadini della terra, dell'acqua e delle sementi, l'abolizione dell'uso di prodotti transgenici e delle concessioni di brevetti sugli organismi viventi, il rifiuto totale della guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti, del riarmo e del commercio di armi. Negli incontri preparatori del Forum Sociale Europeo, sono emersi tre aspetti fondamentali: una Carta Sociale dei Diritti e della Cittadinanza europea; il processo di costruzione della UE e la responsabilità dell'Europa verso il mondo. Lo slogan scelto per l'appuntamento di Firenze, "Un'altra Europa è possibile" intende indicare un'alternativa basata sull'inclusione sociale, la democrazia partecipativa, politiche di cooperazione e di pace con il resto del mondo. Gli argomenti specifici vanno: dalle privatizzazioni dei servizi pubblici, agli Ogm e la sovranità alimentare; dalla militarizzazione dell'Europa, al ruolo della Nato; dalla nuova cittadinanza e i diritti sociali alla libertà di informazione; dalla disoccupazione allo sviluppo sostenibile. Avranno quindi molto da discutere i 18.000 delegati delle oltre 400 organizzazioni che stanno arrivando a Firenze e che animeranno le centinaia di conferenze, seminari, workshop e assemblee in cui si articolerà, a partire da oggi, 6 novembre 2002, il primo Forum Sociale Europeo. Giorgio Tacconi