Fotogallery: ecco come va una macchinina a idrogeno

"Armadillo" è il primo modellino di concept-car funzionante completamente made in Italy prodotto con le ultime tecnologie fuel-cell da H2P, Hydro2power. I componenti? Acqua, energia solare e alta tecnologia fuel-cell. Ovviamente l'unico prodotto della combustione "fredda" della fuel-cell è acqua purissima: dall'acqua all'acqua passando per l'energia! Basta riempire la cella a combustibile (in inglese fuel-cell) con acqua distillata grazie all'apposito flacone, collegare il pannellino solare fotovoltaico in dotazione ed il gioco è fatto: l'energia del sole dividerà l'acqua nei suoi componenti essenziali, idrogeno (H2) ed ossigeno (O2), che verranno conservati in tutta sicurezza. Quando occorre potremo dunque far correre il modellino ricombinando l'idrogeno e l'ossigeno immagazzinati all'interno della fuel-cell: ciò che otterremo sarà elettricità e nuovamente acqua che daranno vita a... un sogno. Dunque? Sarete in grado di immagazzinare l'energia del sole sottoforma di idrogeno, per poterla riutilizzare quando volete! Energia inesauribile a zero emissioni. L'era ad idrogeno è qui, è arrivata. Sulle quattro ruote di questo modellino, in una nuvoletta di vapore acqueo. Marco Levi