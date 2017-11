Francia, arrestati due attivisti che volevano denunciare le pratiche inumane di un macello

Sébastien Arsac, co-fondatore dell’associazione animalista L214, e un altro attivista dell’organizzazione, sono stati arrestati nella notte tra lunedì e martedì, nel comune francese di Houdan, per essersi introdotti nel macello della città. I due uomini, incappucciati e con indosso abiti mimetici, sono stati sorpresi dai gendarmi mentre tentavano di recuperare le quattro telecamere installate il giorno precedente nel macello. I due hanno violato la legge e sono colpevoli del reato imputato loro, non c’è dubbio, ma sono davvero loro i colpevoli in questa vicenda? Henry David Thoreau riteneva che “non è desiderabile coltivare il rispetto per la legge, quanto quello per la giustizia. Il solo dovere che ho il diritto di praticare è di compiere in ogni occasione ciò che ritengo giusto”.

Maiali nelle camere a gas

Una morte lenta e dolorosa

Come sono stati scoperti gli attivisti di L214

Azione illegale ma "legittima"

Per mostrare ciò che avviene nei macelli