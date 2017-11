Francia, altre quattro persone arrestate per aver fornito sostegno ai migranti

Dopo il processo ad un agricoltore di 37 anni, Cédric Herrou, per il quale sono stati chiesti otto mesi di reclusione per aver fornito aiuto nella ricerca di un alloggio a cittadini stranieri in condizioni irregolari, proseguono le azioni delle forze dell’ordine francesi contro i membri di un’associazione che, nella valle della Roya, al confine con l’Italia, aiuta i migranti a varcare la frontiera fra le montagne alpine.

“Se non li aiutiamo, i migranti rischiamo di morire”