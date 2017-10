G20 di Amburgo. Violenti scontri tra manifestanti e polizia

La tensione è alta nelle strade di Amburgo, in Germania, città che ospita il summit del G20 nelle giornate di venerdì 7 e sabato 8 luglio. Fin dalla notte si sono succedute manifestazioni che sono sfociate in episodi violenti, tanto da convincere le autorità locali a chiedere l’invio di altri agenti, nonostante il dispiegamento di forze dell’ordine appaia già mastodontico. Ben 20mila uomini provenienti da tutto il paese, infatti, sono stati dispiegati nella città portuale per garantire la sicurezza nel corso dell’evento. Quattro elicotteri della polizia sorvolano inoltre costantemente il centro urbano.

Lanci di molotov e incendi: 111 agenti feriti, quindici arresti

Al G20 di Amburgo il primo incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin