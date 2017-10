La bellezza delle Galapagos

Le foto sono state scattate dagli escursionisti che le hanno esplorate a maggio 2013 per dieci giorni trasportando sulle spalle uno zaino con all'interno una fotocamera (trekker) dal peso di circa 20 chilogrammi. Google insieme alla Charles Darwin foundation e al Galapagos national parks directorate ha avviato questo programma per mostrare al resto del mondo la bellezza delle isole e la loro biodiversità e contribuire in qualche modo a proteggerle. Nel post pubblicato dal Google blog team vengono raccontati i momenti più emozionanti dell'esperienza:

Forse Darwin è stato il primo ad avvistare tra le acque l'Isola di San Cristobal, magari navigando esattamente dove ci siamo trovati noi con il trekker legato alla barca per osservare la ripida costa e le magnifiche fregate appollaiate sul paesaggio roccioso. Una volta arrivati a San Cristobal ci siamo fatti strada verso Galapaguera de Cerro Colorado, un centro d'allevamento che lavora per ripristinare la popolazione di tartarughe dell'isola, seriamente minacciata da altre specie. Con il trekker sulle spalle abbiamo camminato tra tartarughe giganti che sgranocchiavano foglie e tartarughine appena nate.