#LoveisLove, com’è andato il gay pride di New York in ricordo di Orlando

Dopo un momento di silenzio in ricordo delle vittime della sparatoria di Orlando, la New York pride parade, la marcia dell’orgoglio gay della città di New York, è iniziata a mezzogiorno di domenica 26 giugno. Migliaia di persone hanno riempito le strade di Manhattan per partecipare alla 46esima edizione del gay pride della città: 32mila dimostranti, 425 gruppi e circa 2,5 milioni di spettatori. L’evento di quest’anno è coinciso con un periodo particolare, a sole due settimane dalla peggiore sparatoria nella storia degli Stati Uniti, avvenuta in un locale gay di Orlando. I tributi per le vittime sono stati numerosi, tristi ma allo stesso tempo colorati ed emozionanti. Invalid Gallery

Gay contro la violenza da arma da fuoco

In silent tribute, marchers in #NYCPride parade carry names, pictures of Orlando victims https://t.co/5ldQHoJoD1https://t.co/s1K1Oq8L58 — ABC News (@ABC) June 26, 2016

La città di New York festeggia e ricorda

Obama dichiara lo Stonewall Inn un monumento nazionale

Hillary Clinton marcia al gay pride di New York

Maggior sicurezza e partecipazione