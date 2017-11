Gdf Suez e Areva scelte per creare due parchi eolici

Due colossi francesi sono andati forte sui media in quanto a reputazione per il loro impegno ambientale, secondo l’analisi del weekly monitor di Covalence EthicalQuote nella settimana tra il 3 e il 9 maggio. Alcune grandi aziende hanno annunciato il lancio di nuove iniziative a favore della sostenibilità, che dovrebbero ridurre l’ impatto ambientale. Tra queste le francesi Gdf Suez e Areva. Il motivo? Reuters ha scritto che le due aziende sono state selezionate dal governo francese per creare due parchi eolici da 500 megawatt. Lo sviluppo di questo progetto permetterà di creare 2.000 nuovi posti di lavoro. Inoltre, il gruppo Avery Dennison ha annunciato che collaborerà con Rainforest Alliance per promuovere una selvicoltura sostenibile in Honduras. Infine, Westport Innovations ha fatto sapere che sta lavorando in collaborazione con Kroger, uno dei più grandi retailer al mondo, per lanciare un programma pilota che prevede l’utilizzo di gas naturale liquefatto per i trasporti.