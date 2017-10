Geni, brevetti e informazione scientifica

In occasione del Convegno Internazionale sulle Biotecnologie dal tema "L'uomo è più dei suoi geni", tenutosi a Milano il 20 e 21 giugno, organizzato dall'Associazione Vas (Verdi Ambiente e Società), abbiamo approfondito alcune tematiche con una delle più esperte giornaliste sull'argomento delle biotecnologie. Nel campo delle biotecnologie il primato degli investimenti spetta sicuramente agli USA, ma in Europa e in Asia cosa succede? Il caso degli Stati Uniti è particolare perché tutto si svolge come in un processo di "finanziarizzazione". A partire dagli anni '80 si sono formate delle società che hanno puntato tutte le loro risorse sulla ricerca di un solo prodotto. Quando sono arrivate a quotarsi in borsa hanno cominciato a fare un gioco di speculazione. Attraverso successivi annunci di scoperte sensazionali hanno fanno balzare alle stelle i valori delle azioni. Un esempio: la mappatura del genoma umano è stata annunciata da Craig Venter della Celera Genomics tre volte nel corso di un anno. Ma adesso questo gioco, assieme a tutta l'economia virtuale americana è in caduta libera. Biongen, Monsanto, Genetech, sono tutti crolli di società e di persone che hanno puntato tutto sul gene, che alla fine non hanno trovato. E a un certo punto il mercato fa i suoi conti e per loro sono molto pesanti. In Europa e soprattutto in Italia la situazione è diversa perché abbiamo a che fare con soldi pubblici. Per esempio l'80% dei fondi sul cancro sono stati dati per finanziare gli studi e le ricerche dell'ipotesi dell'origine genetica di questa malattia. Inoltre, rispetto all'America, in Europa ci sono più basi farmaceutiche (Novartis, Syingenta) che sono più permeabili a quanto dicono i consumatori o i movimenti d'opinione. Dell'Asia invece si sa pochissimo. Una delle poche notizie che ci giungono è che la squadra dei ricercatori della famosa pecora Dolly è emigrata a Singapore, poi se ne sono perse le notizie. Si sa che la Cina sta sviluppando biotecnologie per conto proprio. E lo stesso esempio della Cina è seguito da Cuba. Dal recente vertice della Fao è emerso che Castro sta brevettando tantissimi prodotti farmaceutici. Avendo un'ottima industria farmaceutica nazionale i cubani indirizzano le loro ricerche non tanto verso gli OGM quanto verso la biomedicina, quindi verso farmaci ricombinanti: principi attivi ottenuti ricombinando geni. Un brevetto ha un valore mondiale o è limitato solo alla nazione dove viene registrato? Questo è "il" vero problema. Ripercorrendo la nostra storia scopriamo che l'industria chimica italiana si è sviluppata perché non ha rispettato i brevetti fino al 1978. E così fanno tutti i Paesi con una situazione di ricostruzione post-bellica o di sviluppo: non riconoscono i brevetti. L'industria quindi nasce copiando i prodotti degli altri. E' proprio questo che il Terzo Mondo sta facendo con i farmaci. L'Organizzazione Mondiale del Commercio ha stabilito un calendario perché i bevetti vengano ratificati e quindi siano validi in tutto il mondo. E' un calendario differenziato per cui i Paesi che stanno meglio come per esempio L'india cominciano a pagare le "royalty" dal 2003, gli altri che stanno meno bene dal 2004 e così via. Ma questo calendario è saltato dopo Seattle. In parte a causa delle contestazioni, in parte perché c'è un regime monopolistico. Questo vuol dire che dieci aziende nell'industria farmaceutica e quattro nell'industria biotecnologica fanno il bello e il brutto tempo. Altro che libero mercato. Inoltre molti Paesi del Terzo Mondo essendo ricchi di biodiversità, se vengono costretti a pagare i brevetti sui prodotti finiti, si fanno pagare i brevetti sui principi attivi che li compongono. Come si muove l'informazione dei media sulle biotecnologie? Ci sono parecchie zone d'ombra anche negli stessi giornali specialistici. Gli spazi per parlare di questi argomenti senza condizionamenti sono diventati limitatissimi. C'è un vaglio che dice "no non va bene, l'articolo è troppo no global!". Purtroppo i mass media sono sostenuti economicamente da grossi gruppi industriali e quindi non sono liberi. Ovviamente questo va a scapito della correttezza dell'informazione. Inoltre se io cercassi delle informazioni per esempio sulla presunta dannosità di un OGM, oppure sull'impollinazione incrociata, non troverei un esperto che non sia pagato da una qualche multinazionale. Poi oggettivamente c'è una difficoltà di base: questa realtà informativa viaggia su più livelli sovrapposti inglobando diverse scienze quali biologia, chimica, medicina, farmaceutica e zootecnia. Risulta pertanto difficile comunicare alla gente con un linguaggio semplice e immediato. La clonazione riproduttiva considerata da molti come possibile soluzione alla fame nel mondo ha subito, recentemente, un tracollo. Quali sono le possibili cause? Sicuramente alla base di questo declino vi sono i costi elevatissimi. Considerando che nella zootecnia la tecnica della monta è reputata troppo lenta, figuriamoci la clonazione con la quale si devono fare centinaia di prove, senza garanzie di risultati! Ovviamente per gli allevatori questa forma è troppo costosa in confronto ai possibili ricavi e quindi questa strada, almeno per il momento, non è praticabile.