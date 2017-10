Paolo Gentiloni: “A Dacca strage dell’Isis, i musulmani moderati ci aiutino”

Aveva stupito un po’ tutti il fatto che fossero istruiti e benestanti, i giovani bengalesi che hanno perpetrato il massacro nel bar di Dacca in cui hanno perso la vita 20 persone, di cui nove cittadini italiani e sette giapponesi. Eppure ora è confermato: anche se gli attentatori sono risultati essere affiliati a un gruppo locale di terroristi, dietro l’attacco risulta esserci comunque la mano dello Stato Islamico. A comunicarlo in Parlamento è stato il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni: “Le rivendicazioni effettuate dal Daesh – come lo chiama sempre il ministro per evitare di riconoscere i terroristi come ‘Stato’ – sono risultate credibili, secondo il lavoro dei nostri servizi e dopo esserci confrontati con le forze di intelligence di altri paesi”.

Rivedere la sociologia del terrorismo islamico

L'attrazione simbolica dello Stato islamico