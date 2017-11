Alessandro Bratti, Gestire i beni comuni

"L'Agenda 21 locale è un processo di partnership attraverso il quale le autorità locali - prevalentemente i comuni e le province - operano con tutti gli attori della comunità per definire piani di azione che mirano a perseguire concretamente la sostenibilità." Questa è la definizione che dà Alessandro Bratti dell'Agenda 21 locale, importantissimo strumento per promuovere lo sviluppo sostenibile a scala provinciale e comunale. Forse l'unico mezzo veramente in grado di coinvolgere davvero le comunità locali nelle questioni ambientali, di renderle partecipi, di rendere i provvedimenti davvero efficienti. Lo stesso concetto di Agenda 21 locale, ad ogni modo, prevede un'informazione costante ai cittadini, una partecipazione, una condivisione di responsabilità nel creare sviluppo e benefici economici in modo etico e responsabile, come è già avvenuto in città dell'Emilia Romagna come Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara. Insomma, un'amministrazione che punti allo sviluppo sostenibile è possibile. Basta impegnarsi.

Il libro di Alessandro Bratti