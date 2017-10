Il ghiaccio dell’Antartide cade a pezzi, lo scioglimento è troppo rapido

L’Antartide, anche noto come sesto continente, in alcuni punti si sta sciogliendo a una velocità superiore del 70 per cento rispetto al decennio scorso (1994-2003). Lo spessore delle coste ghiacciate del polo Sud è sempre più sottile e nel giro di due secoli potrebbe dimezzarsi. I dati sono presenti in una ricerca pubblicata sulla rivista Science e condotta da ricercatori dello Scripps institute of oceanography grazie al sostegno scientifico della Nasa. Grazie alle immagini satellitari dell’Agenzia spaziale europea, i ricercatori americani sono riusciti a sviluppare un modello che ha reso più precise anche le previsioni finora esistenti sull’innalzamento del livello dei mari. Se l’Antartide occidentale dovesse mantenere il ritmo di scioglimento dell’ultimo decennio (2003-2012), il livello del mare potrebbe aumentare dai 3 ai 4,5 metri in un paio di secoli.