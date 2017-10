Gian Luca Baldo: “Studiare il percorso e migliorare. Con LCA”

Gian Luca Baldo è dall'inizio degli anni '90 che parla di LCA. Ora, dopo due testi universitari, pubblica per i tipi di Edizioni Ambiente un nuovo saggio, Analisi del ciclo di vita- LCA. L'LCA è una disciplina scientifica, ma non solo: è un nuovo approccio, una nuova visione, che serve per migliorare l'ambiente. L'articolo che ne parla nella sezione Ambiente di LifeGate, Svelato il motore di Impatto Zero, è già il secondo articolo tra "i più letti". Innanzitutto, cos'è l'LCA? La sigla LCA riproduce l'acronimo inglese Life Cycle Assessment: valutare l'impatto ambientale "dalla culla alla tomba", di attività, prodotti, servizi, E' una nuova visione per impostare le valutazioni dell'impatto ambientale, in quanto sposta culturalmente l'oggetto delle analisi degli ingegneri, dei tecnici, dall'interno di uno stabilimento a tutto quello che avviene prima, e dopo. A livello mondiale è assodato che qualunque tipo di ricerca e sviluppo che includa anche degli aspetti di valutazione dell'impatto ambientale. Per esempio, abbiamo qui davanti il tuo libro. Come lo vediamo, nell'ottica LCA? Valutare un ciclo di vita di un prodotto come un libro significa studiare da quando nascono le materie prime, dalla produzione della polpa della carta sia da alberi che da riciclo, e considerare tutte le operazioni che portano le materie prime a costituire il libro, la polpa, l'inchiostro, i macchinari, fino all'impaginazione, la stampa. L'analisi non finisce negli scaffali della libreria, ma darà una visione di quello che sarà il "fine vita" del libro - scherzando potremmo immaginare Pepe Carvalho che brucia il libro nel suo caminetto, e quindi trasforma l'energia racchiusa nel libro, e può diventare combustibile, per scaldarsi, oppure potrà purtroppo essere buttato e produrre determinati inquinanti, oppure finire riciclato... La LCA studia questo percorso dalla "culla", cioè dall'estrazione delle materie prime, alla tomba, oppure, a essere ottimisti, dalla "culla a una nuova culla", sperando che non ci sia una tomba ma che rientri a far parte dei cicli produttivi... L'obiettivo? E' quello di sapere. Tutte le attività producono impatto sull'ambiente. Sapere quanti e quali sono questi impatti ci serve per migliorarci, per proporre dei miglioramenti, per far sì quest'impatto scenda sempre di più. Questo libro tra l'altro rientra in una collana già a Impatto Zero. Sì, perché l'LCA c'entra con il progetto Impatto Zero. Vediamo come. Quando ci siamo conosciuti, con Simone Molteni, la proposta era quella di supportare i vostri progetti con aspetti quantitativi. Ci è sembrata una cosa buona, quasi incredibile, che si potesse utilizzare questo approccio per portare sulla strada dell'"impatto zero" attività e prodotti. La LCA è ciò che sta alle spalle del progetto Impatto Zero, cioè quantifica in particolare le emissioni di gas serra; in modo tale che LifeGate possa compensare queste emissioni lungo tutto il ciclo di vita con apposite attività, di riforestazione, riqualificazione e processi di miglioramento. L'LCA è la tecnica alla base della quantificazione di ciò che poi voi chiamate "Impatto Zero". Allora lo ricordiamo, il libro è in tutte le librerie, ed è, come tutti i saggi di Edizioni Ambiente, a Impatto Zero... Gian Luca Baldo, con Massimo Marino e Stefano Rossi, Analisi del ciclo di vita-LCA, Edizioni Ambiente... Non poteva esserci miglior partner di Edizioni Ambiente per farlo uscire. Abbiamo cercato di dare una veste, una serie di aspetti più divulgativi, per far avvicinare più persone a questo genere di concetti - perché in realtà si tratta di concetti non solo per gli addetti ai lavori, ma che aiutano anche nella vita quotidiana, per far sì che con le nostre azioni, anche piccole, riusciamo a dare un valore al nostro impegno verso l'ambiente.