Giappone, due anni dopo lo tsunami

Oggi, 11 marzo, ricorre il secondo anniversario del disastroso tsunami che ha colpito la costa nordorioentale del Giappone, in particolare la prefettura di Miyagi, in seguito a un maremoto di magnitudo 9, il più forte che abbia mai colpito il paese asiatico. Una calamità naturale che causò circa 18.500 tra morti e dispersi. L'onda anomala provocò anche un incidente nucleare alla centrale di Fukushima Daiichi, il più grave dal disastro di Chernobyl, nell'odierna Ucraina, del 1986. Oggi sono circa tremila le persone che ogni giorno si recano al lavoro, senza non pochi problemi, presso la centrale per tenerla sotto controllo e portarla alla dismissione. Molti sono dipendendi della Tokyo Electric Power (Tepco) e passano lunghe giornate ricoperti da tute di protezione, pesanti maschere e guanti. Per l'occasione abbiamo deciso di creare una board su Pinterest per raccogliere le fotografie scattate in quelle ore, in quei giorni. Immagini che non potranno mai essere cancellate dalla memoria.