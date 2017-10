L’Aids è ancora un problema: una giornata per non dimenticarlo

Gli anni dell’emergenza, nella percezione di molti, sembrano superati. Eppure, nella Giornata mondiale per la lotta all’Aids, tutte le istituzioni e gli organismi specializzati, dal ministero della Salute fino all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), ricordano con dati e con molte iniziative che il virus è ancora ben lontano dall’essere distrutto. In Italia, per esempio, 3.444 nuove diagnosi di infezione da Hiv sono state effettuate nel 2015. Un sieropositivo su quattro è inconsapevole di esserlo: un fattore di rischio potenziale enorme per la diffusione del virus. Un rischio che, proprio dal primo dicembre, potrà essere però più facilmente scongiurato: in occasione della giornata mondiale contro l’Aids, infatti, arriva nella farmacie il nuovo auto-test, che permette a chi si sottopone a una piccola puntura (senza bisogno di prescrizione medica) di sapere entro 15 minuti se ha il virus o meno. Ad ogni modo è vero che nel 2015 in Italia si è osservata una lieve diminuzione dell’incidenza di Hiv, tranne che, secondo il report annuale del ministero, nei maschi omosessuali, che rimangono quelli più a rischio. Il numero di decessi in persone con Aids è stabile dal 2010.

In Europa nuovi casi in crescita

In Africa una piaga non risolta