Giornata della tigre. Le foto di tutte le specie in pericolo

Tigri, panda, balene, rinoceronti, tartarughe e gorilla sono i simboli della natura da proteggere. Ma oltre a loro, ci sono altre 15.589 specie nella lista di quelle in pericolo d'estizione, e 7.266 sono animali, secondo la Red List della World Conservation Union's (IUCN). Il bracconaggio, la caccia illegale, il traffico di animali esotici vale circa 8 miliardi di dollari all'anno (secondo l'americana Wildlife Conservation Society), un valore pari solo a quello dei traffici illegali di droga e di armi. Tra le specie più coinvolte ci sono proprio le tigri, il pesce pagliaccio, i coralli, lo squalo bianco, il legno tropicale Ramino, la tartaruga dal naso di maiale, il cacatua, l'elefante asiatico, il delfino Irrawaddy, il gecko gigante. Tra le piante, il legno tropicale Ramino e il tasso asiatico. Dalle più di 100.000 nel 19esimo secolo, oggi le tigri in Asia sarebbero tra 5 e 7.000. Di cui quelle indiane, alcuni dicono 3.500, altri sono 2.000. L'Asia è un mercato incandescente per questo genere di traffici, a causa della domanda della Cina di parti degli animali per gli usi di una certa pseudomedicina tradizionale. Un solo corno di rinoceronte, pagato a un bracconiere 500 dollari, può esser rivenduto alla fine a 37.000 o a 50.000 dollari. Una pelle di tigre a circa 15.000.