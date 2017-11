La giornata del 2012

Il tema della giornata di quest'anno è "Acqua e sicurezza alimentare", argomenti strettamente collegati se si pensa che coloro che hanno maggiore accesso all'acqua potabile hanno anche migliori possibilità di nutrimento e che la siccità è classificata come causa più comune di grave carenza alimentare nei paesi in via di sviluppo. Proprio perché si parla di acqua e cibo questa edizione è coordinata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) che ospiterà a Roma la cerimonia ufficiale delle iniziative dedicate. Tra queste ci sarà la presentazione della quarta edizione del rapporto delle Nazioni Unite per lo sviluppo mondiale "La gestione dell'acqua in condizioni di incertezza e di rischio" seguito da un follow-up alla sesta edizione del Forum Mondiale dell'Acqua conclusosi pochi giorni fa a Marsiglia dal titolo "Dal campo alla tavola - ridurre i rifiuti alimentari e cambiare le diete sostenibili per ridurre le proprie orme d'acqua ".

Partendo da queste premesse il focus dell'edizione 2012 è "Il mondo ha sete perché abbiamo fame", visto che ogni alimento richiede quantità di acqua per essere prodotto e poi essere messo a disposizione delle persone: basti da esempio che sono necessari tra i 2.000 ei 5.000 litri di acqua per produrre il cibo consumato da una sola persona in un solo giorno!