Giornata mondiale dell’ambiente a tinte carioca

"Il Brasile è in prima linea nella costruzione di un'economia verde che includa il riciclo, lo sviluppo di energia rinnovabile e la creazione di nuovi posti di lavoro". Con queste parole, Achim Steiner, direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (Unep), ha spiegato il motivo della scelta di tornare a celebrare nel paese latinoamericano la Giornata mondiale dell'ambiente. Una festa nata nel 1972 per accrescere la consapevolezza della comunità internazionale sulla necessità di adottare politiche, stili di vita e azioni per dare alle generazioni future la possibilità di vivere in un mondo come lo intendiamo oggi. Green economy: does it include you? Il tema di quest'anno non riguarda solo la tutela dell'ambiente in quanto tale, ma abbraccia una questione più ampia: l'equità. Per raggiungere una forma di sviluppo umano in grado di durare nel tempo non basta ridurre lo sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali. È necessario ridurre le diseguaglianze sociali e costruire una società aperta a tutti. L'unica soluzione è essere democratici nel senso più semplice del termine: garantire l'accesso universale all'acqua, al cibo, all'energia attraverso un'economia senza sprechi, a basse emissioni e che fornisca a ogni individuo le stesse opportunità. L'esempio brasiliano Il Brasile oggi - polemica sul nuovo codice forestale a parte - rappresenta tutto questo. L'industria del riciclo genera profitti per due miliardi di dollari l'anno e risparmi in termini di emissioni pari a 10 milioni di tonnellate di CO2. È tra i primi paesi per investimenti nell'eolico e nei sistemi di riscaldamento solari. Ha già costruito 500mila abitazioni efficienti dal punto di vista energetico in vista dei mondiali di calcio del 2014 e delle Olimpiadi del 2016 dando lavoro a più di 30mila persone. Ma la cosa più importante è che le politiche sociali del presidente Lula prima e di Dilma Rousseff oggi hanno come scopo finale quello di costruire un modello di sviluppo solido in cui all'aumento del Pil corrisponda un miglioramento delle condizioni di vita di tutti e non un arricchimento di pochi. Un modello da seguire che le Nazioni Unite hanno deciso di promuovere. Anche attraverso la Giornata mondiale dell'ambiente.