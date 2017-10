Giornata Nazionale dell’Albero 2010

La chiave di volta della Giornata è la piantumazione contemporanea in ogni città, a mezzogiorno, di piantine arboree di specie autoctone proporzionale ai nati del Comune sulla base della popolazione residente. Gli alberi, forniti dal Ministero, dal Corpo Forestale e dai vivai regionali, sono stati messi a diposizione dei Comuni alcuni giorni prima del 21 novembre, così da facilitare l'organizzazione della messa a dimora. La piantumazione è prevista in luoghi simbolici o di valore particolare. Sul sito del ministero, www.minambiente.it, nella pagina web dedicata, sono disponibili il form e altre informazioni sulla Giornata. "Credo che proprio nel 2010, anno internazionale dedicato dall'Onu alla biodiversità - ha scritto il ministro ai sindaci nell'invito ad aderire -, sia importante che la Giornata dell'Albero torni a essere una festa nazionale che coinvolga l'intero Paese riuscendo, finalmente, a dare attuazione alla norma rimasta sempre ineffettiva della piantumazione di un albero per ogni nato, sottolineando così lo stretto legame tra il futuro delle prossime generazioni e il futuro degli alberi. Sono certa che ogni Comune potrà rendere questa Giornata una significativa occasione di gioia e partecipazione collettiva, organizzando iniziative sul tema anche in collaborazione con le associazioni ambientaliste e le scuole del territorio". Il ministero dell'Istruzione aveva già diramato una circolare a tutte le scuole con l'invito a effettuare nella settimana precedente attività riguardanti la conoscenza degli alberi, la loro importanza. Le prime 500 scuole che hanno aderito alla Giornata hanno ricevuto 5 alberelli da piantare nei cortili o giardini. Il ministero dell'Ambiente ha poi siglato accordi con associazioni ambientaliste e operatori del settore vivaistico per far sì che tutti gli italiani, il 21 novembre, possano piantare il loro nuovo albero, da qui in poi.