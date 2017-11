I giovani non vogliono più lavorare per le compagnie petrolifere

Si possono offrire stipendi alti, trasferte, benefit. Ma, sempre più spesso, tutto questo non basta. Per convincere un giovane a scegliere di lavorare per lei, un’azienda deve anche dimostrarsi responsabile nei confronti dell’ambiente, della società, del territorio. Le compagnie petrolifere, di fronte a questa sfida, arrancano: e fanno sempre più fatica ad attirare nuovi talenti.

“I giovani non pensano solo alla carriera”

14 millennial su 100 rifiutano le compagnie petrolifere

Il lavoro del futuro