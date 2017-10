Giovani ecoreporter a caccia di news sull?ambiente

Nell'ambito di "Immagini per la terra", iniziativa di Green Cross Italia, rientra il concorso "Noi Giovani Reporter del Cambiamento Climatico: dal dire al fare", che prenderà ufficialmente il via martedì 9 novembre 2010, in occasione dell'incontro al Quirinale con il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che premierà personalmente gli studenti vincitori per l'anno scolastico 2009/2010.

Come veri reporter di prima linea, gli studenti potranno quindi andare alla ricerca di tutte quelle iniziative diffuse sul territorio che, puntando al miglioramento della qualità dell'ambiente sostenibile, sono già in atto.

La nuova edizione del concorso vedrà la partecipazione attiva dell'attore Davide Silvestri, che parlerà ai ragazzi attraverso un blog che verrà inaugurato il 9 novembre sul sito di "Immagini per la terra". E non è tutto: tra le scuole che parteciperanno alla nuova edizione del concorso, alcune verranno selezionate per ricevere Davide in visita, prevista come incontro live con gli studenti.

Grazie al supporto del PRNA inoltre, durante uno degli incontri che si terranno nella sede di "Explora-Il Museo dei bambini" sui cambiamenti climatici (previsto per il 18 gennaio 2011) verrà effettuato un collegamento in video-conferenza con la stazione antartica italiana "Mario Zucchelli".

Le emissioni generate dalla promozione sul web di quest'iniziativa, grazie al progetto Impatto Zero® di LifeGate, verrano inoltre quantificate in kg di CO2 equivalente e compensate attraverso la creazione e la tutela di foreste in crescita in Madagascar.