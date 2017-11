Giungla di Calais, l’evacuazione di migliaia di migranti è cominciata all’alba

Aggiornamento ore 16.40 A metà pomeriggio i media transalpini riferiscono che i migranti che hanno lasciato Calais sono 1.630. Per evacuarli sono stati finora utilizzati 39 pullman. Manifestazioni in sostegno dei migranti si sono svolte in tutta la Francia: a Nantes, Brest, Chateaubriand, Douarnenez, Morlaix, Rennes, Alès, Digne, Figeac, Parigi, Marsiglia, Tolosa e Grenoble. Aggiornamento ore 14 Nel corso della mattinata alcuni giornalisti presenti sul posto hanno parlato di circa duemila migranti che avrebbero rifiutato di lasciare la “giungla”: informazione che però è stata smentita dal ministero degli Interni di Parigi. Nel frattempo, dalle colonne del giornale locale La Voix du Nord, mosignor Jean-Paul Jaeger, vescovo di Arras, ha dichiarato: “Sarebbe ora di costruire anziché di smanrellare. Occorre ricostruire innanzitutto il rispetto della dignità di uomini e donne ferite, che hanno lasciato le loro terre e le loro famiglie in circostanze atroci. Non è invece umano utilizzare slogan elettorali quando in gioco c'è la sopravvivenza di esseri fragili. Ci vuole un lungo lavoro di riflessione, di ascolto, di comprensione”.

L'obiettivo di molti migranti resta la Gran Bratagna

Plusieurs dizaines de migrants tentent d'observer ce qui se passe à l'intérieur du local avant d'entrer dans la file d'attente #calaisjungle pic.twitter.com/r5WAju8FAO — Marc Bettinelli (@MarcBettinelli) 24 ottobre 2016

Le associazioni: i migranti torneranno a Calais