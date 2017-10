Gli investimenti globali in fonti di energia rinnovabili potrebbero arrivare a toccare i 750 miliardi di dollari entro i prossimi dieci anni

Un esplosivo dato è emerso dall'indagine Renewable Energy Country Attractiveness Index, lo studio dedicato agli investimenti in energie rinnovabili realizzato trimestralmente da Ernst & Young. La domanda di energia rinnovabile sta registrando un tasso di crescita mai raggiunto prima. Nel 2006 gli investimenti hanno raggiunto i 100 miliardi di dollari: un trend che, secondo Jonathan Johns, Head of Renewable Energy di Ernst & Young, è destinato ad aumentare nonostante la presenza di segnali di incertezza per quanto riguarda alcuni mercati globali. Johns ha così commentato: ?Sul fronte degli asset la concorrenza è molto intensa e gli attori del mercato si trovano a combattere in maniera sempre più decisa per assicurarsi una presenza all'interno della supply chain. La speculazione legata alle acquisizioni inoltre ha contribuito a un rialzo dei valori delle azioni nel corso dell'anno, tanto che i titoli energetici sembrano essere finora rimasti illesi dalle tendenze al ribasso che hanno segnato sinora le borse globali?. E ha aggiunto: ?Tenendo in considerazione diversi aspetti come l'attuale tasso di sviluppo del settore che oscilla tra il 20% e il 30%, l'impegno da parte dei produttori volto a ottenere livelli superiori di redditività e nuovi concorrenti che si affacciano sul mercato provenienti dalle tigri asiatiche, incluso il Giappone, si può prevedere che l'attività legata a fusioni e acquisizioni arriverà a interessare anche la supply chain?. La classifica. L'indagine All Renewables Index, che assegna punteggi agli investimenti in tutte le fonti di energia rinnovabili, da quella solare a quella eolica fino alle biomasse, riconferma gli Stati Uniti quali leader a livello mondiale, una posizione difesa e mantenuta senza grandi difficoltà sin dall'autunno scorso. Nel corso del secondo trimestre 2007 i valori dell'Index sono rimasti piuttosto stabili. Il cambiamento maggiore è rappresentato dall'aumento di tre posizioni da parte del Regno Unito, che dal quinto è passato al secondo posto (a pari merito con India e Spagna): un balzo determinato da quanto riportato dall'Energy White Paper stilato dal governo del Regno Unito che pone le fonti rinnovabili al centro della futura politica energetica, un forte segnale di stimolo per gli investitori. L?Italia conferma l?ottava posizione già occupata nell?ultima classifica, fermando così la discesa che nel corso del trimestre precedente l?aveva portata dalla sesta all?ottava posizione. Tale stabilizzazione si può in parte attribuire all?onda di ottimismo scaturito dal decreto interministeriale dello scorso febbraio che ha rimesso in moto il meccanismo di incentivazione dell?energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, semplificando l?iter di accesso agli incentivi, aumentando la potenza incentivabile e differenziando le tariffe in base al grado di integrazione architettonica. ?Le nuove tariffe e gli incentivi stabiliti rappresentano segnali politici importanti ma non sufficienti, commenta Daniele Agostini, Senior Manager di Ernst & Young. ?Purtroppo problemi strutturali associati con le filiere e con le procedure amministrative continuano frenare uno sviluppo veramente significativo delle rinnovabili nel nostro paese?. A livello internazionale, Johns ha affermato che le previsioni per questo settore sono assolutamente positive, anche se si rende indispensabile una massa critica per quelle aziende che davvero intendono diventare attori chiave in questo segmento svolgendo un ruolo di primo piano. ?La capacità di adottare e commercializzare nuove tecnologie, di approcciare e penetrare nuovi mercati e di diversificare l'offerta all'interno del settore richiede situazioni finanziarie stabili, una tradizione di forte liquidità per poter effettuare nuove acquisizioni, e un approccio dinamico?. L'indagine Ernst & Young L'indagine Country Attractiveness Indices fornisce dei punteggi per i mercati nazionali di energia rinnovabile, le infrastrutture e la relativa idoneità delle singole tecnologie. L'indice assegna punteggi su scala 100 ed è costantemente aggiornato. Gli indici principali vengono definiti ?Long-Term Index?. Il Near-Term Index prende in esame l'arco temporale di due anni con parametri e valutazioni leggermente differenti. I Country Attractiveness Indices danno una visione generica, e i differenti requisiti di sponsor/finanziatori incidono chiaramente sulla classificazione dei Paesi. L'indagine include e prende in esame 25 Paesi. Pietro Barrile, Alessandra Leone pleon.com