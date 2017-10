Gli Usa discutono gli accordi di Montreal

L'amministrazione Bush sta cercando di esonerare l'industria americana dal divieto di utilizzare il bromuro di metile e altri composti simili. Il bromuro di metile è un gas tossico che, a partire dagli anni '60, venne usato per: sterilizzare suoli, eliminare piante e animali infestanti e proteggere i granai dagli insetti. Con il trattato di Montreal (1987) era stato elaborato un piano, secondo il quale l'utilizzo di questo pesticida doveva essere ridotto del 50% entro il 2002, del 70% entro il 2003 e del tutto entro il 2005. Infatti il bromuro di metile fa parte di una gamma di sostanze chimiche, tra i quali i clorofluorocarburi, che distruggono lo strato di ozono. Gli Usa chiedono adesso di poter usare questa sostanza in più di 50 situazioni diverse. Per esempio, l'Auburn University, in Alabama, ha fatto la richiesta di poter spargere il pesticida nei suoi vivai, dicendo di non aver trovato un valida alternativa per far fronte agli agenti infestanti. Ma ci sono anche richieste che prevedono utilizzi in dosi più massicce. Se saranno concessi esoneri per tutti i casi richiesti, avverte l'"Harald Tribune", in America l'uso di questo pesticida potrebbe aumentare di molto, superando gli attuali livelli, regolati dal trattato e da una legge federale. In primavera un comitato di esperti internazionali esaminerà tutti gli esoneri richiesti. Non è detto che saranno concessi, perché il trattato di Montreal viene visto come un esempio modello di come può essere risolto un problema ambientale, anche a livelli internazionali, se ci si mette d'accordo tutti insieme. "Il protocollo di Montreal è stato fino adesso una storia di successo e sta preparando la strada per altri accordi", ha dichiarato Marco Gonzales, amministratore del Protocollo. "Non vediamo un motivo perché progresso e successo dovrebbero essere interrotti". Rita Imwinkelried