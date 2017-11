Nel 2015 uccisi 185 militanti ecologisti. Uno ogni 48 ore

Solamente nel 2015, 185 militanti ecologisti sono stati uccisi in sedici diverse nazioni per via del loro impegno in difesa dell’ambiente. Il che significa un morto ogni due giorni. A denunciarlo è un rapporto della Ong britannica Global Witness, pubblicato nello scorso mese di giugno, che sottolinea come il dato risulti in crescita del 73 per cento rispetto all’anno precedente.

Da Michelle Campos a Berta Caceres

“In Brasile uccidere i militanti ecologisti è diventato accettabile”