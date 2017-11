I genitori di Nigar Nazar avrebbero voluto che diventasse un medico, ma la passione per il disegno e i fumetti alla fine, hanno avuto la meglio. "Studiavo, ero brava, ma i margini dei miei libri erano pieni di schizzi e vignette", ricorda la prima vignettista donna del Pakistan, le cui strisce oggi, sono famose in molti paesi arabi, dalla Libia alla Turchia.

The star of NigarNazar's comics, Gogi, is a progressive, educated Pakistani woman https://t.co/HZgq09Xbeg pic.twitter.com/8BuNUaJuMS