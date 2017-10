Governance e investimenti responsabili, tutti i modi per fare la differenza

Quando si parla di investimenti sostenibili, di solito si pensa subito all'ambiente e alle energie rinnovabili. Gli investitori, senza dubbio, possono spingere le aziende a impegnarsi nella lotta al cambiamento climatico: ma non solo. Secondo il Forum italiano per la finanza sostenibile, l’investimento sostenibile e responsabile è “una strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo che, nella valutazione di imprese e istituzioni, integra l’analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo, al fine di creare valore per l’investitore e per la società nel suo complesso”. Oltre al pilastro dell’ambiente, quindi, ce ne sono altri due: società e governance. Non è frequente che si parli di governance, ma in certi casi si tratta proprio dell'elemento che può fare la differenza. Lo sottolinea un’analisi di Forbes.

Cosa significa per un’azienda avere una buona governance

Le vittorie degli investitori responsabili

Parità di genere

Pratiche di business etiche

Remunerazioni eque

Privacy e sicurezza dei dati