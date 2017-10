Green bond, le emissioni sfonderanno il tetto dei 200 miliardi

Non accenna a fermarsi la marcia trionfale dei green bond, le obbligazioni che servono a finanziare progetti per il clima. Anzi. Se nel 2016 gli entusiasti della finanza sostenibile potevano cantare vittoria per i 93 miliardi di dollari di emissioni, per questo 2017 si punta molto più in alto. Vale a dire, secondo le stime di Moody’s, a 206 miliardi di dollari. In altri termini, poco più del pil del Portogallo nel 2015. Una stima più ardita rispetto a quella di Bloomberg New Energy Finance, che si ferma a 123 miliardi di dollari. Se ne è discusso a Londra, nel corso di un evento internazionale organizzato dalla Climate Bonds Initiative.

Un verde ricco di sfumature

I primi green bond di Stato

Lo strapotere della Cina