Ambiente chiama ambiente. Il futuro

Stiamo parlando di Green Cross Italia, che con la nuova edizione del concorso Immagini per la Terra, favorisce microprogetti ambientali scelti dai vincitori stessi del concorso. "Abbiamo convinto i nostri sponsor e noi stessi" dice Elio Pacilio, presidente di Green Cross Italia "a mettere a disposizione delle risorse e a vincolarle a un uso sociale e ambientale, possibilmente all'interno della scuola che partecipa all'iniziativa. Cerchiamo con grande fatica di realizzare questo progetto ed è confortante vedere come le istituzioni scolastiche recepiscono il nostro messaggio e colgono al volo l'opportunità che offriamo loro". L'idea è semplice quanto geniale: avvicinare i ragazzi all'ambiente coinvolgendoli in un concorso che li premierà con altrettanto ambiente. Anche se, come ci ricorda Elio Pacilio, siamo facilitati dal fatto che "ormai i ragazzi sono letteralmente intrisi di queste tematiche". "Vent'anni fa, infatti" continua Pacilio "quando abbiamo dato il via a questo concorso, non esisteva una tale sensibilità. C'era molta attenzione in alcune parti della società civile, ma si trattava solo di una minoranza. Una diffusione capillare delle tematiche ambientali come quella attuale, una tale quotidianità nel trattare certi temi non esisteva. Questo naturalmente è ancora più accentuato nelle fasce di popolazione più giovani, le più ricettive. Ragion per cui mi sento di essere ottimista per il futuro". Un ottimismo che può essere riassunto nelle parole di Fabrizio Carbone. "Si ama solo ciò che si conosce veramente" dice il giornalista. E in questo senso l'educazione ambientale è il primo e importante passo da fare verso una società che ami, e quindi rispetti, l'ecosistema in cui vive.