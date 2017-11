Guerra ecologica con i poli industriali

Durante la guerra nell'ex Jugoslavia sono stati bombardati vari poli industriali come quelli di Pancevo, Ktagujevac, Novi Sad, Bor e Pristina. In queste occasioni sono fuoriuscite enormi quantità di sostanze tossiche come mercurio e cloruro di vinile monomero. Quella dei bombardamenti di poli industriali è una strategia bellica che ha un'impatto ambientale pesantissimo. Il peggio è successo a Pancevo, dove con attacchi mirati agli impianti chimici svoltisi a più riprese dal 4 aprile fino all'8 giugno, si è raggiunta una contaminazione tale da spingere i medici a sconsigliare la gravidanza per almeno due anni alle donne presenti in città in quei giorni. Emerge dai sopralluoghi e dalle testimonianze dei responsabili della missione ONU, di rappresentanti del WWF e di altri ricercatori, come non solo non si sia trattato di errori, ma della precisa volontà di distruggere gli impianti e causare determinati danni ecologici. K. Krusewitz, docente di pianificazione ambientale dell'Università di Berlino, rileva come si sia trattato di una nuova fase della guerra ecologica, paragonandola a quella più estesa condotta trent'anni fa in Vietnam. Altri sottolineano come si sia violato la convenzione di Ginevra del 1977 che vieta "l'uso di armi e strategie belliche mirate a determinare gravi, diffusi e duraturi danni all'ambiente naturale". Viene anche mostrato a più riprese come una vera e propria strage sia stata evitata solo grazie all'intervento di alcuni tecnici che hanno riversato nel Danubio le sostanze più pericolose poco prima che le cisterne dove queste erano collocate venissero colpite, producendo reazioni chimiche, come la liberazione di fosfogene, un gas usato dall'esercito durante la prima guerra mondiale. Il pericolo era che succedesse un vero e proprio sterminio della popolazione. Le centrali nucleari e i depositi dei rifiuti nucleari sono un altro potenziale pericolo per la comunità. Finora non sono stati presi di mira, ma se un giorno venissero bombardate, ci sarebbero delle conseguenze difficilmente controllabili, anche perchè si tratta di sostanze che non si fermano ai confini e non si esauriscono in tempi prevedibili.