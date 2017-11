Guerre in Cina, Siria e shock petroliferi tra i 10 maggiori rischi per il mondo. E c’è Donald Trump

Assieme a guerre nei mari della Cina, shock petroliferi, interventi in Siria e implosioni dell’euro, gli specialisti dell’Economist Intelligence Unit che calcolano i rischi per la rivista economica inglese The Economist hanno annunciato che Donald Trump sarebbe nella lista dei "primi 10 rischi globali”, se verrà eletto presidente degli Stati Uniti. Addirittura, i rischi legati alla sua elezione sarebbero comparabili a quelli di catastrofi come la minaccia jihadista, il brusco atterraggio dell'economia cinese, gli interventi della Russia in Siria e Ucraina come prodromi di una nuova Guerra Fredda.

