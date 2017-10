I danni da inquinamento delle guerre

Così le macerie causate dai bombardamenti della NATO durante la guerra nella ex Yugoslavia hanno compromesso la navigazione sul fiume Danubio. Con una bonifica generale si cerca attualmente di migliorare la situazione. Particolarmente impegnativa risulta l'operazione della rimozione delle rovine del ponte Zezelj a Novi Sad. I costi dell'operazione si aggirano attorno ai 26 milioni di Euro e vengono coperti per l'85% dalle casse dell'Unione Europea. Per quanto riguarda invece la qualità dell'acqua del Danubio per ora non si sa ancora niente. L'università di Belgrado la sta analizzando per stabilire il livello dell'inquinamento raggiunto.