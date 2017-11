H2R, l’auto a idrogeno più veloce del mondo

"I nove record segnano l'ingresso nell'era dell'idrogeno. La tecnologia BMW ha già percorso parecchia strada. Adesso, assieme alle comunità politiche ed industriali, dobbiamo trasformare in realtà, la nostra visione di mobilità sostenibile". Lo ha dichiarato Burkhard Göschel, membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo BMW, dopo l'impresa. Riuscendo a battere nove record mondiali presso la pista ad alta velocità di Miramas in Francia, il Gruppo BMW ha dimostrato chiaramente come l'idrogeno possa sostituire efficacemente i combustibili tradizionali senza che il conducente debba scendere a compromessi in termini di prestazioni dinamiche. Le caratteristiche tecniche della macchina da record H2R confermano questa superiorità, grazie ad un motore sei litri 12 cilindri capace di sviluppare una potenza superiore ai 210 kW (285 CV). Questo motore permette al prototipo di accelerare da 0 a 100 km/h in circa 6 secondi e di raggiungere una velocità massima di 302,4 km/h. Basato sul motore a benzina della 760i, il motore a combustione interna di idrogeno vanta le tecnologie più avanzate come la fasatura completamente variabile VALVETRONIC brevettata da BMW. Le principali modifiche apportate al motore riguardano il sistema di iniezione del combustibile adattato dalla BMW alle speciali caratteristiche ed esigenze della propulsione a idrogeno. La vettura da record H2R ha beneficiato dei vantaggi dello sviluppo di motori BMW bivalenti della prima berlina premium a benzina e idrogeno prodotta in serie: BMW lancerà infatti una vettura a doppia alimentazione basata sull'attuale Serie 7 entro la fine del ciclo di vita del modello, introducendo così la prima vettura di questo tipo in grado di marciare sia a idrogeno che a benzina. Il prototipo H2R ha ottenuto i seguenti record in termini di tempo e velocità raggiunte: ( tempo in secondi / velocità in km/h ) - Chilometro lanciato: 11,993 / 300,190 - Miglio lanciato: 19,912 / 290,962 - 1/8 di chilometro da fermo (0-125 m.) : 9,921 / 72,997 (0-125 m.) - 1/2 chilometro da fermo (0-500 m): 14,993 / 96,994 - 1/2 miglio da fermo (0-804,672 m): 17,269 / 104,233 - Miglio da fermo (0-1.609,344 m): 36,725 / 157,757 - 10 miglia da fermo (0-16.093,44 m): 221,052 / 262,094 - Chilometro da fermo (0-1.000 m): 26,557 / 135,557 - 10 chilometri da fermo (0-10.000 m): 146,406 / 245,892 BMW ha stabilito questi record non soltanto per dimostrare la potenza e le prestazioni di cui è capace il motore a idrogeno, ma anche per certificarne affidabilità e resistenza. In questa fase BMW si sta concentrando sul motore a combustione interna semplicemente perché tale propulsore, data la somma totale di tutte le sue caratteristiche, offre ancora i maggiori vantaggi. Alessandro Marchetti Tricamo