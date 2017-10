L’ecomobilità dà appuntamento a Roma

"Il più qualificato momento di riflessione su energia ed innovazione legate alla mobilità". Così si presenta H2Roma energy&mobility show che si tiene il 9, 10 e 11 novembre presso il Salone delle Fontane dell'EUR di Roma. H2Roma è un appuntamento unico per tutti coloro che si occupano di mobilità sostenibile: dai ricercatori ai cittadini, dai manager ai turisti. L'evento riesce a unire il mondo della ricerca, dell'industria e delle istituzioni anticipando le tecnologie che verranno e le soluzioni più avanzate per ridurre l'impatto ambientale delle vetture. Inoltre è l'unico salone ad ingresso libero che consente a tutti di toccare con mano i nuovi orizzonti dell'energia e della mobilità sostenibile: dalle vetture a basso impatto ambientale ai nuovi modelli elettrici esposti in anteprima nei diversi padiglioni presenti. Attiva dal 2002, la manifestazione nasce dall'intuizione e dallo sforzo dei ricercatori del Cirps (Centro Interuniversitario di Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile) dell'Università Sapienza di Roma, del CNR e di Enea impegnati sul fronte "Idrogeno come Vettore Energetico". L'esposizione è affiancata da conferenze sul futuro dell'auto: all'edizione 2010 di H2Roma partecipano: BMW, Chevrolet, Daimler (Mercedes e Smart), FGA (FIAT), Mitsubishi, Nissan, Porsche, PSA (Citroën e Peugeot), Toyota, Volkswagen, ENEL ed ARVAL. Come lo scorso anno, per dimostrare una concreta attenzione al pianeta, H2Roma ha aderito al progetto Impatto Zero® di LifeGate: significa che le emissioni di CO2 generate dalle tre giornate di evento sono state compensate contribuendo alla creazione e tutela di foreste in crescita.