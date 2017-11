Il ritorno della violenza a colpi di razzi tra Hamas e Israele

Negli ultimi giorni sta succedendo di tutto nel lembo di terra del Medio Oriente conteso tra israeliani e palestinesi. Hamas ha iniziato a lanciare decine di razzi verso Israele che hanno raggiunto Tel Aviv e altri centri urbani. L’esercito israeliano ha compiuto diversi raid aerei sulla striscia di Gaza uccidendo decine di persone. Finora le vittime sono 73, più di cento le case distrutte. Il bilancio è provvisorio e la tensione potrebbe aumentare ancora nel caso in cui, come annunciato dal presidente israeliano Shimon Peres, Israele decidesse di autorizzare un’incursione militare via terra se il lancio dovesse continuare: “Presto o tardi, questa sarà la risposta”. La situazione è precipitata dopo il ritrovamento nei giorni scorsi dei corpi di tre ragazzi israeliani rapiti a metà giugno e dell’uccisione di un ragazzo palestinese avvenuta per vendetta per mano di un gruppo di ebrei estremisti.