Hanno ucciso Echo, il primo lupo grigio avvistato nel Grand Canyon negli ultimi 70 anni

Una volta il lupo grigio era diffuso in tutto il continente americano, terra che abitava da tempo immemorabile. A causa della caccia però questi animali sono stati decimati fino alla progressiva scomparsa in molte zone. Per cercare di salvare questi predatori il lupo nel 1970 è stato inserito tra le specie protette ai sensi della Endangered Species Act. Secondo le stime dell'Us Fish and Wildlife Service oggi sono circa cinquemila i lupi grigi che ululano sotto il cielo americano.

Il primo lupo grigio dagli anni Quaranta

Il lungo viaggio di Echo

La tragica fine di Echo