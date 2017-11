Harry Potter vale bene un bosco

"Libri = consumo di carta = distruzione di boschi": questo teorema non vale nel caso di "Harry Potter e l'Ordine della Fenice", il nuovo volume di prossima uscita anche sul mercato italiano. Lo stimolo è partito dall'autrice Joanne Kathleen Rowling, che ha chiesto alle case editrici di tutto il mondo di utilizzare una carta che rispetti le foreste. Qual è la via che rispetta maggiormente le foreste? Una questione complessa che richiede approfondimento. Le foreste primarie, molto importanti per il clima globale e per gli habitat che offrono protezione a due terzi della biodiversità terrestre, alle popolazioni indigene e a animali come i primati, sono seriamente minacciate. Questo perché abbattere gli alberi di queste foreste per venderli come legname da costruzione o per trasformali in cellulosa per la produzione di carta, è diventato una considerevole fonte di guadagno per molti. Chi desidera realmente di salvaguardare queste preziose zone boschive, dovrebbe evitare di usare cellulosa prodotta con alberi di foreste primarie o comunque di foreste di alto valore ambientale. Di solito questo si fa utilizzando carta riciclata per produrre nuova carta, una cosa certamente positiva, ma con un inghippo: potrebbe essere che la carta riciclata sia in origine prodotta con cellulosa proveniente da foreste di alto valore ambientale. Il problema può essere affrontato alla radice solamente se la cellulosa proviene da boschi gestiti in modo corretto dal punto di vista ambientale e sociale o da boschi di nuova crescità. Ma come conoscere la provenienza della cellulosa? Esiste una certificazione FSC (Forest Steward Council) che garantisce la provenienza corretta dal punto di vista ambientale e sociale. Si tratta di un marchio indipendente che Greenpeace e altre associazioni ambientaliste hanno lanciato e stanno diffondendo, con successo. Sono già 25 gli editori che hanno aderito alla campagna. E oltre Joanne Kathleen Rowling anche Margaret Atwood, Dacia Maraini, Stefano Benni, Enzo Siciliano e altri si stanno impegnando per convincere gli editori a utilizzare carta certificata FSC. Tra gli editori italiani la Salani ha raccolto l'invito della Rowling e di Greenpeace. Il 30% della carta utilizzata per "Harry Potter e l'Ordine della Fenice" è garantita FCS (di più non esiste attualmente sul mercato) il resto non proviene comunque dalla distruzione di foreste primarie o di alto valore ambientale. La casa editrice Salani ha fatto di più, mettendo l'edizione di questo libro a Impatto Zero con LifeGate, secondo un sistema, elaborato dal Politecnico di Losanna, che neutralizza l'impatto ambientale della stampa e della distribuzione del libro. Si pensi, per esempio, alle migliaia di camion in giro tra stamperia e librerie! Piantando e conservando 500'000 metri quadri di foresta in Costarica e di bosco in Italia, l'impatto sull'ambiente viene neutralizzato. Dunque, per una volta, si può acquistare un prodotto con la tranquillità d'animo di non nuocere, neppure indirettamente, al nostro habitat e all'ecosistema. Rita Imwinkelried