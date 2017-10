Harvard annuncia una pausa agli investimenti nei combustibili fossili

Dopo cinque anni di costanti pressioni da parte dei suoi studenti, l’università di Harvard inizia ad avere i primi ripensamenti sugli investimenti nei combustibili fossili. I tempi non sembrano ancora maturi per uno stop definitivo, ma l’Ateneo ha annunciato una “pausa” ad alcuni investimenti in carbone, petrolio e gas naturale.

Il climate change è un “enorme problema”

Harvard nella bufera

A pleasure to have Professor @CornelWest drop by our blockade today. #DivestHarvard pic.twitter.com/Ne3hpC6IcF — Divest Harvard (@DivestHarvard) 30 marzo 2017

Le università fossil free

