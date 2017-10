I 27 per le rinnovabili

In altri termini: gli stati membri accetteranno di essere vincolati a raggiungere il tetto del 20% di energia rinnovabile prodotta, nell'arco di 13 anni? I Verdi dell'Europarlamento hanno puntualmente criticato l'ambiguità mostrata dai ministri. Soprattutto alla luce degli impegni presi dai leader europei per contenere il cambiamento climatico. Ma secondo Pierluigi Bersani, ministro per lo sviluppo economico, non bisogna focalizzarsi solo sui tetti. "A proposito delle rinnovabili ci si appassiona molto a definire tetti e obiettivi. Ma è ancora più importante vedere come si realizzano in concreto queste nuove infrastrutture energetiche". Il ministro italiano ha richiamato soprattutto l'attenzione sui sistemi d'incentivazione. "Per essere attivate, le fonti rinnovabili devono essere ancora sostenute. Ma i meccanismi di sostegno devono essere ben studiati". Se l'Italia affronta questo problema nei prossimi mesi, può recuperare quei "4 o 5 punti" che le mancano sul fronte delle rinnovabili. E anche il tetto europeo del 20% entro il 2020 risulta "ragionevole e raggiungibile". "Noi siamo per l'efficienza energetica, siamo per la ricerca tecnologica, siamo per le rinnovabili", ha ribadito il ministro Bersani da Bruxelles. "E lunedì abbiamo presentato un piano di svolta in Italia su questi temi. Perché ci crediamo: è una politica clou non solo per l'ambiente, ma anche per lo sviluppo economico". Gianluca Cazzaniga