I 6 punti di pressione letali per il clima

L'equilibrio climatico del pianeta dipende da sei punti critici. "Abbiamo solo mostrato un'istantanea del nostro sapere, ma è la più nitida finora scattata", afferma con una punta di orgoglio e di preoccupazione Anders Levermann, a capo dell'Istituto di Potsdam per la ricerca sull'impatto climatico (Pik). Sono state individuate sei zone il cui cambiamento avrà "grandi impatti sull'Europa", sottolinea l'Istituto. E la probabilità di una loro "transizione climatica" aumenta a causa dell'incremento delle temperature medie globali provocato dai gas serra emessi dall'attività umana. Non sono esclusivamente aree geografiche circoscritte, nei sei punti critici sono presenti anche fenomeni climatici e naturali. In almeno una di queste aree, la calotta dell'Antartico occidentale, il processo di "destabilizzazione" potrebbe essere già cominciato. "La comprensione di questi processi è di fondamentale importanza come base per le future decisioni economiche e sociali - ha affermato Levermann - dal punto di vista della valutazione dei rischi, la scienza diventa qui un supporto molto utile per i politici e i decisori, dando informazioni sulle probabilità e i possibili effetti di transizioni climatiche. Non far nulla non è un'alternativa". Questo lavoro fornisce una nuova valutazione dello stato attuale dei sei punti potenzialmente instabili nel sistema climatico mondiale, che nello studio vengono denominate 'tipping elements'. Il termine scientifico "tipping point" si riferisce a una soglia critica, in cui una minima perturbazione può qualitativamente alterare lo stato d'equilibrio di un intero sistema. Qui, il clima. Sono cioè punti critici, capaci appunto di destabilizzare l'equilibrio climatico mondiale. 1. Mare di Amundsen, Calotta dell'Antartico occidentale Anders Levermann, ricercatore del Pik e autore principale dello studio, sembra particolarmente preoccupato per il futuro della calotta di ghiaccio nel Mare di Amundsen, in Antartide. Lo scienziato non esclude, infatti, che la "destabilizzazione" di questa zona sia già in corso. La completa disintegrazione della calotta glaciale potrebbe richiedere centinaia di anni, ha spiegato Levermann, ma durante questo processo gli effetti potrebbero essere significativi. Ad esempio, un collasso "parziale" della calotta equivarrebbe - come indicato da ricerche precedenti - a un innalzamento dei livelli dei mari di 1,5 metri. La maggior parte delle dighe in Europa può essere aumentata non più di un metro. Oltre a questo, lo scioglimento dei ghiacci di quest'area dell'Antartico cambierebbe l'attrazione gravitazionale verso il polo, causando un rilevante innalzamento dei mari davanti alle coste europee. 2. Ghiacciai artici Il ghiaccio marino artico può avere un impatto sul sistema di regolazione dei campi di alta e bassa pressione nella sfera atmosferica sopra l'Atlantico del Nord. L'impatto meteorologico potrebbe essere la formazione di tempeste provenienti dall'Atlantico verso l'Europa. 3. Ghiacciai alpini I ghiacciai alpini sono considerati i più "vulnerabili" al riscaldamento globale e la riduzione di quelli alpini ha già "effetti sulla disponibilità di acqua nella regione": basterebbe un aumento di 2 gradi della temperatura per provocare quasi il totale scioglimento di questi ghiacciai. 4. Calotta glaciale della Groenlandia Lo scioglimento potrebbe interferire negativamente sulla circolazione delle correnti atlantiche, compromettendo sia i corridoi ecologici usati dalla fauna marina, che i micro climi delle aree costiere bagnate da queste acque. A differenza della calotta antartica, quella della Groenlandia si trova per buona parte sul terreno, e non a diretto contatto con l'acqua del mare, che ne accelererebbe il deterioramento. Gli studiosi sostengono che ci vorranno almeno tremila anni perchè si sciolga completamente. 5. Circolazione atlantica termoalina Indica la struttura delle correnti marine, causata dalla variazione di densità delle masse d'acqua. C'è una grande "incertezza" sul futuro di quest'area, i cui meccanismi potrebbero venire modificati da afflussi di acqua fredda provenienti dallo scioglimento dei ghiacciai della Groenlandia e da cambiamenti dell'andamento delle precipitazioni atmosferiche. La densità della circolazione è determinata dalla temperatura e dalla salinità delle acque. 6. L'ozono stratosferico dell'emisfero Nord I ricercatori non sono particolarmente preoccupati per il futuro dell'ozono stratosferico dell'emisfero Nord. Il ruolo fondamentale che svolge consiste nell'assorbire gran parte delle radiazioni solari. La diminuzione di ozono stratosferico sull'Antartide produce una riduzione della pressione accentuando il raffreddamento della parte più interna del continente antartico. Per la prima volta, infatti, numerosi esperti hanno partecipato alle ricerche analizzando insieme tutto il sapere attuale sulle transizioni climatiche. La valutazione che ne è risultata è, per definizione, in costante evoluzione - ha tenuto a precisare Levermann - ma è stato possibile approfondire le conoscenze dei sistemi in questione.