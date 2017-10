I metalli che attaccano

Non solo i pesci accumulano metalli pesanti e varie sostanze tossiche, ma anche le persone. Il Wwf ha testato su 18 volontari, tutti personaggi pubblici, 111 contaminanti tossici tramite un prelievo di sangue. Di queste sostanze sono state trovate 65, in media 47 su ogni volontario testato. Tutte le persone sottoposte al test sono risultate contaminate da metalli pesanti, nel 94,4% dei casi sono stati trovati PCB, vuol dire Policlorobifenili, classificati da IARC come "probabili cancerogeni per l'uomo", nel 91,6% c'erano tracce di pesticidi clorurati che sono ritenuti responsabili dell'alterazione della fertilità. Il 72,2% dei testati aveva nel sangue idrocarburi policiclici aromatici, che sono cancerogeni e mutageni, il 66,6% delle diossine, riconosciute come cancerogeno umano da IARC nel 1997 e noto interferente endocrino. Uno dei composti tossici travati con più frequenza è il DDE, un metabolita del DDT(2), un pesticida bandito da almeno trent'anni in Europa. Dove "prendiamo" questi veleni? Non solo l'aria che respiriamo entra nei nostri polmoni, ma tutto ciò che viene in contatto con la pelle, come vestiti o cosmetici, e quello che mangiamo e beviamo, entra a far parte in qualche modo del nostro metabolismo. Per questo motivo è così importante acquistare tessuti con l'ecolabel, ortaggi e la frutta senza pesticidi, cosmetici naturali, mobili con colli e vernici atossici. E' in preparazione un nuovo regolamento europeo in materia di sostanze chimiche, il cosiddeto "REACH", acronimo che sta per Registration, Evalution, Authorisation of Chemicals, che mira all'eliminazione di una serie di sostanze tossiche, come i cosiddetti "POPs", i "contaminanti organici persistenti" (PCB, diossine, furani). A tale proposito il Wwf promuove la campagna "Svelenati" e ha messo in rete una petizione da firmare. Rita Imwinkelried