I numeri delle ecomafie nel 2013

Illegalità ai danni dell'ambiente: molte cifre sono impensabili, e alcuni indicatori sono addirittura in aumento. Ecco alcuni scatti di un panorama sociale non rincuorante. 34.120 reati Nell'ultimo anno, secondo il rapporto Ecomafia 2013 presentato da Legambiente, sono stati 34.120 i reati ai danni dell'ambiente e della natura accertati in Italia, con 28.132 persone denunciate, 161 arresti, 8.286 sequestri. Tra illegalità in edilizia e villette abusive, nel giro di rifiuti e discariche, nel traffico di animali, di opere d'arte e forme di corruzione varie... 16,7 miliardi di fatturato Le ecomafie e gli affari illegali a danno dell'ambiente fruttano in tutta Italia 16,7 mld di fatturato. Il 45,7% degli illeciti in Meridione Il 45,7% degli illeciti ambientali e' concentrato nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa (Campania, Sicilia, Calabria e Puglia) seguite dal Lazio. 4.173 reati contro il "made in Italy" Prosegue anche l'attacco al "made in Italy": l'anno passato sono state accertate lungo le filiere agroalimentari ben 4.173 reati penali, più di 11 al giorno, con 2.901 denunce, 42 arresti e un valore di beni finiti sotto sequestro pari a oltre 78,4 milioni di euro. 135 inchieste su corruzione ambientale Dal 1° gennaio 2010 al 10 maggio 2013 sono state 135 le inchieste relative alla corruzione ambientale, in cui le tangenti, incassate da amministratori, esponenti politici e funzionari pubblici, sono servite a «fluidificare» appalti e concessioni edilizie, varianti urbanistiche e discariche di rifiuti. 1.026 furti di opere d'arte Nel 2012 le forze dell'ordine hanno accertato 1.026 furti di opere d'arte con 1.245 persone indagate e 48 arrestate; 17.338 gli oggetti trafugati e 93.253 i reperti recuperati, per un totale di oltre 267 milioni di euro di valore di beni culturali sequestrati. Secondo Ibam-Cnr la perdita del patrimonio culturale costa circa un punto percentuale del Pil. Dove le cifre sono in aumento Allarmante l'aumento del numero dei clan della criminalità organizzata coinvolti, da 296 a 302. In aumento anche l'incidenza dell'edilizia illegale, dal 9% del 2006 al 16,9% stimato per il 2013, gli incendi boschivi (+4,6%) e i reati contro gli animali e la fauna selvatica (+6,4%) che sfiorano quota 8mila a una media di quasi 22 illeciti al giorno. Nel ciclo del cemento da segnalare il secondo posto della Puglia (che per numero di denunciati risulta essere la prima regione), la leadership tra le regioni del nord della Lombardia, la crescita esponenziale degli illeciti accertati in Trentino Alto Adige (quasi triplicati in un anno) e il balzo in avanti della Basilicata, che con 227 infrazioni sale al decimo posto (nel 2011 era quindicesima). Nel ciclo dei rifiuti spiccano invece l'incremento dei reati registrato in Puglia (+24%), al terzo posto dopo Campania e Calabria, e il quinto posto raggiunto dalla Sardegna. Anche in questa filiera illegale la provincia di Napoli è al primo posto in Italia, seguita da Vibo Valentia, dove si registra un +120% di reati accertati rispetto al 2011.