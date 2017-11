I rischi della neve artificiale

La neve artificiale viene prodotta da acqua, aria ed energia. I cannoni spruzzano in un grosso quantitativo di aria piccole gocce d'acqua. La gran parte delle goccioline si raffredda e gela formando dei cristalli di ghiaccio e delle goccioline congelate che cadono come neve artificiale sul terreno. Questo processo è possibile solo con temperature al di sotto dei -3°C, in situazioni di umidità relativa al di sotto del 80% e con l'utilizzo di acqua al di sotto dei 2°C. Il consumo energetico per metro quadrato di pista varia tra i 0.2 e i 2.8 kWh, ovvero dai 20.00 ai 27.000 kWh per ettaro (in media 13.000 kWh). Per dare un ordine di grandezza: un'economia domestica di quattro persone consuma in media dai 3.000 ai 7.000 kWh all'anno! Il consumo di acqua per l'innevamento di base e gli innevamenti successivi si aggira tra i 200 e i 600 litri per metro quadrato ogni stagione. L'acqua viene solitamente attinta da fiumi, ruscelli o dalla rete idrica in un periodo in cui l'acqua in forma liquida scarseggia già di per sé. Se la temperatura dell'acqua attinta è troppo alta è necessario raffreddarla in speciali torri di raffreddamento. Con la costruzione degli impianti per la neve artificiale è necessaria la posa delle condutture per l'acqua e dei cavi per l'elettricità. Questo comporta un pesante intervento sul terreno con scavatrici. Ad alta quota la vegetazione non si riprende che dopo diversi anni. Disturbi e perdite alla vegetazione, all'humus e alla fauna del suolo ne sono la spiacevole conseguenza. La vegetazione alpina è altamente specializzata nella sopravvivenza a condizioni climatiche estreme. Con una stagione vegetativa relativamente corta le possibilità rigenerative sono assai limitate. L'innevamento artificiale accorcia ulteriormente questo periodo vitale. Infine l'innalzamento continuo della temperatura rischia di rendere vani almeno in parte i grossi investimenti in atto. Innevare artificialmente al di sotto dei 1.500 metri comporterà tra breve un utilizzo di additivi chimici o biologici (batteri morti modificati geneticamente) che facilitano la cristallizzazione dell'acqua, con conseguenze che possono essere pesantissime per la flora alpina.