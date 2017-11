I Suv, un trend nocivo per l’ambiente

Sport Utility Vehicles, una specie di gipponi di città: sembra strano, ma nonostante la benzina aumenti da settimana in settimana e si continui a parlare di ecologia, queste macchine si vedono sempre più spesso nelle nostre città e periferie. Infatti più del 5% delle nuove immatricolazioni riguardano un veicolo Suv, comunque una percentuale ancora molto inferiore che negli Usa, dove hanno raggiunto ormai il 20% del parco auto. Per essere precisi va aggiunto che i modelli venduti in Europa sono di dimensione più piccola di quelli americani. Ciò non toglie molto ai problemi che creano in più all'ambiente e all'organizzazione degli spazi urbani in confronto alle auto piccole ed ecologiche: consumo di carburante maggiore a partire da 75%, emissione di anidride carbonica fino a tre volte di più e quindi formazione di gas serra, ingombro insostenibile nei parcheggi che scarseggiano sempre nelle città, pericolo per le auto più piccole, le biciclette e i pedoni causato da peso, altezza, rigidità e paraurti sporgenti. La scarsa visibilità che ha la persona alla guida verso il basso rendono queste macchine particolarmente pericolose per bambini e animali che in città e periferie sono presenti su strade e marciapiedi. Qualcosa comincia a muoversi per rendere un po' più dura la vita a questi gipponi: così l'amministrazione comunale di Firenze ha annunciato che potrebbe aggiungere questo tipo di macchine alla lista dei veicoli che non possono circolare in città quando l'inquinamento è alto. Il comune di Roma sta valutando in questi giorni se chiedere una tassa annuale di 1000 Euro per il permesso di circolazione nel centro storico. La Francia va oltre annunciando una tassa fissa di 3500 Euro sull'acquisto dei Suv, e tra 18 mesi, quando a Parigi si varerà il nuovo piano sul traffico, queste macchinone verranno bandite dalla città. Una direttiva europea del novembre 2001 impone di vietare i paraurti, ma attualmente solo la Danimarca l'ha recepita. Andando oltre oceano, c'è la California con in cantiere un piano governativo mirato a un drastico taglio alle emissioni delle auto. Se entrerà in vigore, ci saranno limitazioni nella vendita dei Suv e delle auto sportive e incentivi per le auto più ecologiche. Su Internet infine si trovano tanti siti anti-Suv, creati da cittadini e associazioni americani. Rita Imwinkelried