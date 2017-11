I tentacoli della guerra

Sono ormai una ventina di militari morti dopo aver contratto il linfoma di Hoddgin e circa 260 sono attualmente malati. L'elemento che accomuna queste persone è la partecipazione a uno o più interventi in zone di guerra dove è stato fatto uso di armi all'uranio impoverito, con conseguente inquinamento radioattivo. Valery Melis si è ammalato nel 1999, qualche mese dopo il suo secondo ritorno dalla ex Jugoslavia. Dopo quattro anni di cure che non avevano risolto niente, è stato sottoposto a Milano al trapianto delle cellule staminali donate dalla sorella. Verso fine gennaio le sue condizioni si sono aggravate e l'hanno costretto al ricovero in ospedale, in rianimazione. Poi la morte. L'accusa che pesa sui vertici militari è quella di averlo abbandonato a se stesso, di non averlo aiutato a combattere la malattia, a far fronte alle spese per le cure. "Nessun militare è mai venuto a trovarmi", raccontava Valery dopo la scoperta della malattia. "Nessuno che mi dicesse: stai tranquillo ti stiamo vicini". Il suo caso era stato denunciato anche da un amico, il tenente Cristiano Pireddu, con lettere a quotidiani e tv. Pireddu era stato sospeso dal servizio. A nulla sono valsi gli sforzi fatti dai suoi amici, anche perchè del male che soffriva si muore. A quali rischi vanno incontro i soldati mandati in "missione di pace"? Che tipi di inquinamento si creano con le bombe, quanto durano e che effetti hanno, oltre che sui soldati, sulla popolazione civile? Sono interrogativi che andrebbero affrontati. Non basterebbe aiutare i soldati a far fronte alle cure mediche, se della malattia si muore. I soldati andrebbero prima di tutto informati correttamente sui rischi che corrono per la loro salute partecipando a determinate missioni dove vengono esposti a livelli nocivi di radioattività. Poi ognuno dovrebbe avere la possibilità di scegliere se partecipare o no. Rita Imwinkelried