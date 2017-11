I tipi di legno “catastrofici” per le foreste

Nel Giornale della Libreria di scienze biologiche della Cardiff University inglese, Benoit Goossens ha censito le popolazioni di oranghi con risultati sconfortanti: "un catastrofico collasso nella diversità genetica": cioè, le famiglie di oranghi si sono assottigliate tanto da non potersi quasi più riprodurre. Le tracce di 200 individui nella foresta di Sabah, in Malesia, dicono che ci sono dieci volte meno oranghi che in passato. E "il rischio maggiore per la loro sopravvivenza sono il dilagare delle piantagioni di olio di palma, il bracconaggio, la distruzione delle foreste". La differenza tra ecologismo ed eco-cultura è che, dopo aver lanciato l'allarme, noi consigliamo il da farsi. C'è un decalogo online, 10 cose da fare per salvare le foreste: niente legno tropicale, diffidate dei mobili etnici (il legno dell'Indonesia è per l'80% illegale)... E occhio al parquet. I legni devono essere certificati FSC o PEFC, gli standard di gestione responsabile delle foreste. Ecco tutti i tipi di legno che Greenpeace chiama "catastrofici", da evitare se vogliamo salvare le foreste, e i loro abitanti. Problematici: - Rovere, quercia, leccio, pioppo. Catastrofici: - Cedro rosso canadese - Legni tropicali: - Ayous (lo chiamano anche Obeche, legno bianco-grigiastro); - il Mogano (da America tropicale e Antille. Al bando dal 2000, le compagnie continuano a cacciarlo in Amazzonia) e mogano africano; - Jatobà, Cabreuva dorada (la Cabreuva incenso - nota anche come Afrormosia Rio - è estinta proprio a causa del mercato del parquet); - Tek (per cui sono state distrutte le foreste pluviali della Birmania); - Merbau e Kwila (usati ancora per parquet!); - Shorea (Red Meranti e Red Balau, erano i giganti del sud est asiatico, arrivavano fino a 70 metri d'altezza); - il Ramino (l'assalto alle foreste indonesiane sta causando la fine dei primati, è vietato in Indonesia, ora viene importato illegalmente dalla Malesia); - i legni pesanti e robustissimi dell'Azobè, Bongossi, Ekki e Ironwood; - tutti i legni africani: l'Okoumè; Dossiè, Frakè, Paduk, Kotibè, Tanganica e Noce tanganica, Kosipo e Moabi, Aniegrè (tutti provengono da foreste primarie africane).