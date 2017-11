Il 16 settembre è la Giornata mondiale per la preservazione dello strato di ozono

Immaginate di indossare un vestito che vi ripara dal freddo e dalle intemperie, se il vestito si rovina, si assottiglia gradualmente e perde le sue funzioni esponendoci alle condizioni atmosferiche. Qualcosa di simile sta accadendo allo strato di ozono che ricopre il nostro pianeta, solo che è più difficile da cambiare di un abito. Lo strato di questo gas naturale che protegge la Terra dalle radiazioni ultraviolette nocive e dai raggi UV-B del sole, si è nel corso degli ultimi decenni impoverito a causa delle sostanze chimiche prodotte dalle attività umane. Il 16 settembre si celebra la Giornata mondiale per la preservazione dello strato di ozono, istituita nel 1994 dall’Assemblea generale delle Nazioni unite. La data coincide con la firma del protocollo di Montreal, una delle più importanti iniziative adottate dalla comunità internazionale per contrastare il fenomeno del buco nell’ozono, siglato il 16 settembre 1987. Il documento ha catalogato le sostanze chimiche colpevoli di impoverire lo strato di ozono e ha stabilito precise scadenze per l’interruzione della loro produzione e del loro consumo. “Il successo del protocollo di Montreal dovrebbe ispirarci, dimostra la possibilità di vincere sfide globali quando le nazioni agiscono insieme. Speriamo sia di buon auspicio in vista della conferenza sul clima di Parigi”, ha dichiarato il segretario generale dell’Onu Ban Ki-moon.