Il 20 giugno è la Giornata mondiale del rifugiato

Un rifugiato è colui che chiede rifugio, asilo, costretto ad abbandonare il proprio paese di origine a causa di guerre o discriminazioni. Un rifugiato, per definizione, non ha scelta se non quella di trovare un posto sicuro nel quale lasciarsi alle spalle gli incubi da cui fugge, anche se questo implica abbandonare la propria famiglia e la propria terra, per un salto nel buio.